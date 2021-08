Stadt Wein Genuss

Starten Sie genussvoll ins Wochenende in einer der schönsten alten Weinstädte Süddeutschlands!

Ob alleine oder mit Freunden – Endlich haben auch Einzelpersonen oder Kleingruppen bis max. 4 Personen die Möglichkeit an einer kompakten 3er Weinprobe der Weingärtner Esslingen teilzunehmen. Jeden ersten und dritten Samstag im Monat entführen die Fachberater der Vinothek am Markt im Herzen der historischen Altstadt in die Welt der ausgezeichneten Esslinger Tropfen. Und dies sogar spontan, sofern noch Plätze verfügbar sind.

Zu Beginn der Verkostung stoßen wir mit einem leckeren Glas Sekt oder esecco an, gefolgt von zwei sorgfältig ausgewählten Weinen.

Wenn dann noch der Blick zur Esslinger Burg oder die Steillagen schweift, in denen das, was man kostet, gedeiht, bleiben keine Wünsche mehr offen.

