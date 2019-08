31. Würzburger Stadtfest 2019

Am 13. und 14. September 2019 ist es endlich wieder soweit. Das 31. Würzburger Stadtfest lockt in die City. Über 500 beteiligte Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister haben sich unter dem Dach des Stadtmarketings „Würzburg macht Spaß“ (WümS) wieder zahlreiche Aktionen, Angebote und Überraschungen einfallen lassen. Und natürlich gibt´s wieder jede Menge Stimmung und Party pur: sowohl am Freitag als auch Samstag, wird die Innenstadt zu einer einzigen Open-Air-Bühne mit mehr als 200 Stunden Live-Musik und Showprogramm.