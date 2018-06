Stadt- und Heimatfest

Gestartet wird das traditionelle Fest am Freitagabend auf dem Kelternplatz. Der Höhepunkt wird sicher wieder der bunte Umzug am Samstagvormittag durch die Innenstadt sein. Am Nachmittag des 14. Juli wird auf dem Keletrernplatz durch verschiedene Vereien und Gruppen ein buntes Unterhaltungsprogramm auf der Bühne zu sehen sein. Mit einem ökumenischen Gottesdienst startet der Sonntag. Im Anschluss gibt es nochamls ein buntes Programm. Für Essen und Trinken wird bestens gesorgt sein.