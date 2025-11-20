Kathrin Bach | Lebensversicherung

German angst trifft westdeutsche Mittelschicht: In den Neunzigerjahren wächst die Ich-Erzählerin aus Kathrin Bachs Prosadebüt auf zwischen Sportplatz, einer Gastwirtschaft, einem Bäcker, einer Buswendeschleife.

Aber vor allem zwischen Geschichten darüber, was alles passieren kann – theoretisch immer überall, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Beide Eltern arbeiten nämlich in der Versicherungsbranche, ziehen von Haus zu Haus und versichern, was es zu versichern gibt. Mit dem Geschäft zieht bescheidener Wohlstand ein, aber auch eine undefinierte Angst, die über ihrer Tochter schwebt und gegen die keine Police hilft. Die nächste Katastrophe ist immer nur einen Anruf entfernt!

Kathrin Bach, 1988 in Wiesbaden geboren, studierte Literarisches Schreiben in Hildesheim und ist ausgebildete Buchhändlerin. 2017 erschien ihr Lyrikdebüt Schwämme, 2024 ihr zweiter Lyrikband Gips. Lebensversicherung ist ihr Romandebüt.