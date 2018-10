Stadtbaumeister Donato Giuseppe Frisoni

Der italienische Stuckateur Donato Giuseppe Frisoni kam 1709 nach Ludwigsburg, wo er unter dem Stadtgründer Herzog Eberhard Ludwig am Schlossbau beteiligt war.

Unter seiner Federführung entstanden schließlich die Pläne für die Residenzstadt Ludwigsburg. Ob Residenzschloss, barocke Innenstadt oder das Schloss Favorite - das künstlerische Wirken des Baumeisters zeigt sich bis heute in ganz Ludwigsburg.

Bei dieser unterhaltsamen Kostümführung erfahren Sie alles über das Leben und Werk des Schloss- und Stadtbaumeisters. Frisoni erzählt, was ihn nach Ludwigsburg zog, welche Bausituation er am Schloss und in der Stadt vorfand und wie er Architekt des Herzogs wurde.

Er verrät, nach welchen Gesichtspunkten er Schloss und Stadt entwarf und blickt gemeinsam mit Ihnen auf die Veränderungen der Stadt durch seine "Nachfolger" im Bauwesen.

Freuen Sie sich auf einen Spaziergang durch Frisonis Ludwigsburg. Mit seinen heiteren Plaudereien, spannenden Anekdoten und interessanten Betrachtungen führt er Sie durch die abwechslungsreiche Geschichte der Planstadt.

Gästeführer: Herbert Rommel

Treffpunkt: Brunnen im Mittleren Schlosshof

Für Kinder bis 12 Jahre in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen kostenfrei.

Dauer: ca. 90 Minuten