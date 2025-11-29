Stadtführung: Ansbach im Lichterglanz

bis

Anscavallo Ansbach Schlossplatz, 91522 Ansbach

Die Romantik von Ansbachs barocken Fassaden und mittelalterlichen Baudenkmälern entfaltet sich in der Vorweihnachtszeit am schönsten. 

Im Rahmen dieser Stadtführung sind Sie eingeladen, die Atmosphäre der geschmückten Altstadt und Momente des Innehaltens zu erleben. Die Turmbesteigung des Herrieder Tors eröffnet einen eindrucksvollen Blick über die Lichter der Altstadt. Genießen Sie zum Abschluss die Adventsstimmung auf dem Ansbacher Weihnachtsmarkt bei Glühwein und schmackhaften Lebkuchen.

Dauer: 45 Minuten

Inklusive Heißgetränk, Elisen-Lebkuchen und einer Tasse der Sonderedition „Herrieder Tor“.

Nur zu den vorgegebenen Terminen buchbar.

Hinweis: Für Gruppen buchbar! Infos zur Vorlaufzeit und Mindestteilnehmerzahl auf tourismus-ansbach.de

Info

Anscavallo Ansbach Schlossplatz, 91522 Ansbach
Freizeit & Erholung
bis
Google Kalender - Stadtführung: Ansbach im Lichterglanz - 2025-11-29 17:00:00 Google Yahoo Kalender - Stadtführung: Ansbach im Lichterglanz - 2025-11-29 17:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Stadtführung: Ansbach im Lichterglanz - 2025-11-29 17:00:00 Outlook iCalendar - Stadtführung: Ansbach im Lichterglanz - 2025-11-29 17:00:00 ical

Tags