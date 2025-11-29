Stadtführung: Ansbach im Lichterglanz

Die Romantik von Ansbachs barocken Fassaden und mittelalterlichen Baudenkmälern entfaltet sich in der Vorweihnachtszeit am schönsten.

Im Rahmen dieser Stadtführung sind Sie eingeladen, die Atmosphäre der geschmückten Altstadt und Momente des Innehaltens zu erleben. Die Turmbesteigung des Herrieder Tors eröffnet einen eindrucksvollen Blick über die Lichter der Altstadt. Genießen Sie zum Abschluss die Adventsstimmung auf dem Ansbacher Weihnachtsmarkt bei Glühwein und schmackhaften Lebkuchen.

Dauer: 45 Minuten

Inklusive Heißgetränk, Elisen-Lebkuchen und einer Tasse der Sonderedition „Herrieder Tor“.

Nur zu den vorgegebenen Terminen buchbar.

Hinweis: Für Gruppen buchbar! Infos zur Vorlaufzeit und Mindestteilnehmerzahl auf tourismus-ansbach.de