Auf Gedächtnistour

Auf diesem besonderen Stadtrundgang werfen Sie anhand von historischen Erinnerungsstücken aus dem Ludwigsburger Stadtarchiv, dem Gedächtnis der Stadt, einen Blick in die Vergangenheit.

An Originalschauplätzen werden bedeutsame Urkunden, Fotos und alte Schriftstücke gezeigt, die davon zeugen, was sich an diesen Orten abgespielt hat. Woher hat die Seestraße ihren Namen? Der Blick auf eine alte Flurkarte gibt Aufschluss über die sumpfige Vorgeschichte der Stadt. Welche Personen vor mehreren hundert Jahren die Geschicke der Stadt lenkten, erfahren Sie vor dem Rathaus und auf dem Holzmarkt. Ein altes Foto und ein Bauplan des Stadtbads zeigen die Veränderungen der städtischen

Badeanstalt im Laufe der Zeit. Freuen Sie sich auf spannende Geschichten!

Gästeführer: Florian Indenbirken

Treffpunkt: Brunnen auf dem Marktplatz