Stadtführung durch die Schillerstadt Marbach

Es schillert in Marbach! Doch nicht nur das: Die Neckarstadt ist eine der ältesten Landstädte in Württemberg und ihre historische Altstadt, die aufgrund des Stadtbrandes 1693 nahezu geschlossen im 18. Jahrhundert wiederaufgebaut wurde, steht als Gesamtensemble unter Denkmalschutz.

Entdecken Sie die historische Altstadt: liebevoll restaurierte Fachwerkhäuser, Brunnen und Reste der mittelalterlichen Wehranlagen mit dem markanten Oberen Torturm prägen das Stadtbild. Ihr besonderes Schmuckkästchen sind die malerischen Holdergassen mit den ehemaligen Weingärtner- und Bauernhäusern. In einem unscheinbaren Handwerkerhaus erblickte am 10. November 1759 Friedrich Schiller das Licht der Welt. Hören Sie auch von Tobias Mayer, dem zweiten großen Sohn Marbachs: Dem Mathematiker und Astronomen gelang es 1755, die geographische Länge bis auf 0,5 Grad genau zu bestimmen. Die Führung findet in englischer Sprache statt.