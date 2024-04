Stadtführung "Ganz schön angebaggert - der Wendlinger Amazonas"

Früher wurde viel gegraben im Neckartal. Kies war ein begehrter Baustoff. So entstanden eine Vielzahl von Seen. Viele von ihnen durften sich über Jahrzehnte ungestört entwickeln und wurden wieder zu einem Naturparadies. Heute leben dort wieder Eisvogel, Zwergtaucher, Wasserralle und der Biber. Bei dem Spaziergang wird gezeigt, wie das Neckartal vor und nach der Ausbaggerung ausgesehen hat und welche Konsequenzen dies für die Menschen und die Natur in unserer Stadt hatte.

Hinweis: Unbefestigter Weg, bitte auf geeignetes Schuhwerk achten! Falls vorhanden, bitte Fernglas mitbringen.

Unkostenbeitrag: 5 € pro Person (wird vor Beginn der Führung eingesammelt)

Teilnehmerzahl begrenzt!

Anmeldung erforderlich unter stadtfuehrungen@wendlingen.de

Telefonische Auskunft:

Birgit Thumm: 07024 943-292

Elke Höppner: 07024 943-289