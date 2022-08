Jacob Mayer und sein "Buche"

Jacob Mayer`s literarisches Schaffen hat den kulturellen Jahreskalender der Stadt Buchen maßgeblich geprägt und ist bis heute fester Teil der Buchener Identität.

Wie kaum ein anderer Buchener Bürger hat er seine tiefe Heimatliebe so wortgewaltig äußern und in unverwechselbarer Mundart formulieren können.

Die besondere Stadtführung, als Beitrag zum Europäischen Tag der jüdischen Kultur 2022, begibt sich auf die Spuren des Buchener Heimatdichters und beleuchtet dessen Biografie und Werk an den ehemaligen Wirkstätten.

Die Führung beginnt am Wartturm, schlängelt sich von Station zu Station durch die Altstadt und endet am Klösterle. Dort besteht im Anschluss die Möglichkeit an dem Tag der offenen Tür mit Lesung der Bücherei des Judentums teilzunehmen.

Organisatorische Informationen:

Treffpunkt: Am Wartturm (74722 Buchen)

Dauer: etwa 1,5 Stunden

Anmeldung über die Tourist-Information (Hochstadtstraße 2, 74722 Buchen; Telefon: 06281/2780; E-Mail: info@verkehrsamt-buchen.de)