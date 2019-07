Ludwigsburger Heimlichkeiten – verborgene Schätze

Zurück zu den Anfängen: Bei unserem Stadtspaziergang führen wir Sie in die ersten Straßen Ludwigsburgs, in denen noch viel Ursprüngliches erhalten ist.

Wir erinnern uns an vergangene Zeiten und erkennen, wie sich die Kulisse und das Leben in der Stadt verändert haben. In den etwas abgelegenen Teilen der Innenstadt enthüllen wir verborgene Schätze wie lauschige Hinterhöfe, kleine Gassen und Treppchen.

Freuen Sie sich auf eine abwechslungsreiche Entdeckungsreise in die Vergangenheit.

Gästeführerin: Sabine Deutscher

Treffpunkt: MIK, Eberhardstraße 1