Ludwigsburger Heimlichkeiten

Allem Anfang wohnt ein Zauber inne - so verspricht es schon eine alte Redensart. Und genauso muss es auch in Ludwigsburg gewesen sein.

Wir begeben uns auf die Suche nach den Anfängen der Stadt und stoßen dabei auf viel Ursprüngliches, was auch noch heute erhalten ist. Unser Weg führt uns dabei in lauschige Hinterhöfe, verborgene Gässchen und über so manches Treppchen auf eine faszinierende Entdeckungsreise in die Vergangenheit.

Treffpunkt: MIK, Eberhardstraße 1

Dauer: ca. 100 Minuten

Gästeführerin: Sabine Deutscher

Kontakt und Reservierung: Tickets sind aufgrund der aktuellen Situation nur im Vorverkauf in der Tourist Information im MIK, Eberhardstraße 1, erhältlich. Für Kinder bis 12 Jahre in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen kostenfrei. Diese Führung ist auch für Gruppen buchbar.