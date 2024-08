Stadtführung "Möbel, Fäden und Kunst - Historischer Rundgang frühe Industrie"

Im Jahr 1859 wurde der Bahnhof Unterboihingen eröffnet. Im gleichen Jahr siedelte sich in Unterboihingen die Firma Otto mit einer Spinnerei an, 1885 folgte eine Weberei neckarabwärts in Wendlingen. Ein weiterer Meilenstein kam 1912 mit der Firma Behr hinzu. Beide Firmen waren für die Stadt prägend und für eine Vielzahl der Familien Arbeitgeber. Mit der Ansiedlung erfolgte auch der Bau bemerkenswerter Häuser für die Inhaber und Personen in leitender Funktion. Der Rundgang vermittelt tiefe Einblicke in mehr als 150 Jahre Industriegeschichte und den Wandel in dieser Zeit.

Unkostenbeitrag: 5 € pro Person (wird vor Beginn der Führung eingesammelt)

Teilnehmerzahl begrenzt!

Anmeldung erforderlich unter stadtfuehrungen@wendlingen.de

Telefonische Auskunft:

Birgit Thumm: 07024 943-292

Elke Höppner: 07024 943-289