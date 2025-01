Begeben Sie sich auf Spurensuche durch das Kirchheim längst vergangener Zeiten und und erfahren Sie an historischen Tatorten Neues über die dunkle Seite der Stadt. Besuchen Sie Orte, an denen Mord, Betrug und andere Gaunereien - oft nach peinlicher Befragung mit Arrest - am Pranger oder mit dem Richtschwert geahndet wurden. Nichts für schwache Nerven!

Wir bitten um Anmeldung bei der Kirchheim-Info.