Entdecken Sie Kirchheim unter Teck abseits der üblichen historischen Sehenswürdigkeiten. Bei diesem ca. 90 minütigen, informativen Rundgang erfahren Sie, wie sich Straßen, Plätze und Stadtviertel am Rande des historischen Stadtkerns zu dem entwickelt haben, was sie heute sind, und werfen Sie einen Blick in die Zukunft einzelner Orte.