Stadtführungen zum Jubiläum 1275 Jahre Ansbach

Am 1. Mai 748 hat Papst Zacharias in einem Brief 13 namentlich genannten Edelleuten aus Franken für ihre frommen Stiftungen gedankt.

Unter den genannten Stiftern findet sich an sechster Stelle auch der Name »Gundpert«, der mit dem Ansbacher Klostergründer, dem heiligen Gumbertus, gleichgesetzt wird. Dieses Dokument aus dem Jahr 748 war schon der Anlass in den Jahren 1948 und 1998 die erste Erwähnung Ansbachs zu feiern. Bei diesen kostenfreien Stadtführungen zum 1275-jährigen Jubiläum Ansbachs besichtigen wir die »Highlights« der Stadt: bspw. Markgrafengruft, Schwanenritterkapelle, Synagoge und auch eine Überraschung, die nur die Teilnehmer erfahren.