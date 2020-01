Stadtfeiertag/Februarmarkt mit historischem Markt

× Erweitern Kirchberg/Jagst Luftaufnahme

Am 22. und 23. Februar im Jahre 2020 wird in Kirchberg wieder die Zeit zurückgedreht:

Die Stadt Kirchberg lässt bereits zum 13. Mal das Mittelalter lebendig werden. Am Samstag gibt es althergebracht Vieh- und Mostprämierung mit Kuttelessen. Außerdem zeigen die Jungzüchter ihr Geschick bei der Kälbervorführung. Zeitgleich kann an einem Bogenturnier teilgenommen werden, welches an zwei Tagen jeweils einige Stunden rund um Kirchberg ausgeführt wird. Den teilnehmenden Bogenschützen wird morgens im Zelt im Hofgarten bis zum Start ein Frühstück angeboten und während des Tages ein warmes Essen, Kaffee, Kuchen und Getränke. An der Verpflegungsstation am Sportplatz können sich die Schützen mit Würsten und Getränken stärken. Ein tolles Kulturprogramm mit den Spielleuten wird an beiden Tagen für reichlich Kurtzweyl sorgen! Neu dabei dieses Jahr ein böhmisches Ritterlager. Hier sieht man, wie einst die Rittersleute unterwegs waren, mehrmals am Tag erklingen die Schwerter. Gebet acht auf Euch und Eure Kinderlein, dass Ihr nicht zu Schaden kommet ... Im Hofgarten lagert das „Freye Volk zu Hohenlohe“. Verbleib bis zur Dämmerung wird entlohnt durch ein Meer von Öllampen, Fackeln, Kerzen, Lampen, vielen Feuerstellen zum Aufwärmen… Am Abend findet auf und vor der Bühne das große Abschlussspektakel statt. Daran nehmen alle Künstler teil und es endet mit einem eindrucksvollen Feuerfinale!

Der Markt geht am Samstag von 10 Uhr bis 21 Uhr, am Sonntag von 10 Uhr bis 19 Uhr. Wegzoll für Erwachsene 4 € für beide Tage, Kinder und Jugendliche frei!

Kirchberg freut sich auf Besucherinnen und Besucher aus nah und fern zum historischen Stadtfeiertag in mittelalterlicher Atmosphäre!

Das ausführliche Programm wird am Markttage aufgelegt und kann bevor angefragt werden bei: Stadtverwaltung Kirchberg/Jagst, 07954/9801-0, www.kirchberg-jagst.de.