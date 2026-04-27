Stadtfest mit verkaufsoffenem Sonntag

Drei Tage Party und Genuss: Bad Mergentheim feiert vom 26. bis 28. Juni wieder sein pulsierendes Stadtfest.

Endlich ist es wieder soweit und die Vorfreude auf die Traditionsveranstaltung wächst kontinuierlich. Denn das Bad Mergentheimer Stadtfest lockt Einheimische und Gäste, Menschen aller Generationen zu einer sommerlichen Freiluft-Gemeinschaft im Herzen der Altstadt.

Veranstalter, Gastronomie und Vereine tragen zu einem breiten kulinarischen Angebot samt abwechslungsreichem Bühnenprogramm bei. Hier treten angesagte Bands, Vereine und gefeierte Kapellen auf. Ob tanzen, flanieren oder schunkeln - drei Tage gute Unterhaltung, Freude und Ausgelassenheit sind garantiert.

In diesem Jahr findet nicht nur am Sonntag, 28.06.2026, im Rahmen des Stadtfestes der Regionaltag statt, sondern freuen darf man sich zusätzlich auf einen Einkaufsbummel durch die Geschäfte in der Innenstadt.