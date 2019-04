Stadtfest Möckmühl

Den Höhepunkt im Möckmühler Festlesreigen stellt jedes Jahr das Stadtfest dar. An diesen drei Tagen füllt sich die historische Altstadt mit Leben in allen Gassen und auf allen Plätzen. Eine Spielstraße lädt die jungen Besucher ein. Die örtlichen Vereine bewirten in der gesamten Altstadt. Auf der Festbühne spielen Musikgruppen und laden an den drei Abenden zum Tanz unter freiem Himmel ein.