39. Sinsheimer Stadtfest

Das jährliche Stadtfest hat seinen festen Platz im Veranstaltungskalender. Vereine, fliegende Händler und der örtliche Einzelhandel, Musikgruppen und Tanzgruppen verwandeln an diesem Juliwochenende die Innenstadt in eine Fest- und Partymeile. Das Stadtfest beginnt am Samstagnachmittag. Dann gibt Oberbürgermeister Jörg Albrecht mit dem traditionellen Fassbieranstich das Startsignal und die Stadtkapelle spielt auf. Dann füllen sich die Zelte, Theken und Plätze der teilnehmenden Vereine, die ihre Gäste mit einem großen Speisen- und Getränkeangebot bewirten. Bis in die Nacht darf gefeiert werden, treten auf der Bühne in der Allee Tanzgruppen auf, singen und spielen Musikbands Rock und Pop, Jazz und Dixie. Am Sonntagmorgen findet ein ökumenischer Gottesdienst für alle Festbesucher statt. Nachmittags lädt der Sinsheimer Einzelhandel zum verkaufsoffenen Sonntag mit attraktiven und vielfältigen Angeboten ein. Außerdem macht der „Markt der schönen Dinge“ mit Kunstausstellung rund um die Sinsheimer Stadtkirche seinem Namen alle Ehre. Für die kleinen Gäste steht ein breites Angebot an Fahrgeschäften bereit. Ausgelassene Partystimmung, abwechslungsreiche Bühnendarbietungen, ein Fest für die ganze Familie - das Sinsheimer Stadtfest macht es möglich.