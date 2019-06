Stadtfest Tübingen

Endlich wieder ein Stadtfestjahr! Alle zwei Jahre feiert Tübingen sich selbst: fröhlich und gut gelaunt in der sommerlichen Atmosphäre zwischen Platanenallee und Haagtor. Für kulinarische Abwechslung sorgen die Tübinger Vereine mit ihrem Angebot und auch musikalisch findet ein jeder das Richtige für seinen Geschmack. Denn die Vielfalt im multikulturellen Tübingen ist so groß wie die Toleranz an diesem Abend. So findet die Blasmusik auf dem Marktplatz ebenso ihr begeistertes Publikum wie der Jazz am „Affenfelsen“ oder die Oldieband an der Krummen Brücke. Genießen Sie die vergnügte Stimmung! Traditionell findet am Samstag im Alten Botanischen Garten ein großes Kinderfest statt. Fr 17–1.00 Uhr, Sa 10–1.00 Uhr.