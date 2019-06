× Erweitern Foto: K Gesper Künzelsau

Drei tolle Tage in Künzelsau mit abwechslungsreichen Musikprogramm auf mehreren Bühnen.

In Künzelsau steht Mitte Juli das nächste große Highlight im städtischen Veranstaltungskalender an. Am Freitag, 12. Juli um 17 Uhr wird das Stadtfest mit dem traditionellen Fassanstich von Bürgermeister Stefan Neumann eröffnet. An den folgenden Tagen verwandelt sich die Künzelsauer Innenstadt zur großen Festmeile. Seit Monaten laufen die Vorbereitungen in enger Zusammenarbeit zwischen der Stadtverwaltung und den Künzelsauer Vereinen. Ein Fest der Vereine - das soll und ist das Stadtfest weshalb zahlreiche Vereine alle zwei Jahre Mühe und Kraft investieren, um ein fantastisches Fest auf die Beine zu stellen. Auf fünf Bühnen, mit zahlreichen Bands und Kapellen aus der Region, und vielen Leckereien bietet das Stadtfest den perfekten Rahmen für drei Tage ausgelassene Stimmung und gemütliches Beisammensein in der Innenstadt. Das beste Sommerwetter mit genügend Sonnenschein und nicht zu viel Hitze wurde bereits bestellt.

Fest der Vereine

Das Stadtfest steht im Zeichen der knapp 40 Vereine und Gruppen, die sich wieder Einiges einfallen lassen haben, an diesem Wochenende zahlreiche kulinarische und kulturelle Leckerbissen anzubieten. Mit erfrischenden Getränken sowie verschiedenen kulinarischen Köstlichkeiten wird fast jeder Wunsch erfüllt. Und auch das Bühnenprogramm bereichern tagsüber einige Vereinsauftritte von Tanzgruppen mit den ganz Kleinen bis zu den Erwachsenen.

Und drum herum?

Ein attraktives Rahmenprogramm garantiert, dass nicht nur musikalisch für beste Unterhaltung gesorgt ist. Besonders die Kinder stehen im Mittelpunkt: Ob den Kletterturm erklimmen, Kindertheater im Kulturhaus Würth oder Open Air Kino im Jugendzentrum schauen, seine Zielgenauigkeit an der Schießbude unter Beweis stellen oder sich von den Profis von den Burgfestspielen Schloß Stetten schminken und vom Tanz der Rope Skipping Minis inspirieren lassen: Die Auswahl ist groß. Auch die Jazztanzgruppen des TSV Künzelsau zeigen ihr Können bei mehreren Auftritten. Die Künzelsauer Vereine freuen sich auf jede Menge Spaß - nicht nur mit den kleinen Besuchern.

Ankündigung Chorkonzert

Traditionell findet am Sonntagnachmittag um 13.30 Uhr am Schloßplatz das Chorkonzert statt. Der Würth Chor, der Chor der Neuapostolischen Kirche, die Chorgemeinschaft Morsbach-Nitzenhausen, der Männerchor der Firma Stahl sowie die Badinya - Familie, eine Musikgruppe der Flüchtlinge in Künzelsau nehmen dieses Jahr daran teil. In idyllischer Atmosphäre kommen die unterschiedlichsten Lieder zur Aufführung: Stücke von Udo Jürgens über „When I get older“ von John Lennon und Paul McCartney bis zur Musik aus der Heimat der Flüchtlinge.

Weltraumausstellung im Rathaus geöffnet

Auf großes Interesse stößt die Dauerausstellung im Rathaus, die seit letzten September zu sehen ist. Hinter dem Titel „Künzelsau an Houston - Start der Langzeitmission“ verbirgt sich nicht nur der Ehrenbürger und ESA-Astronaut Alexander Gerst, sondern auch zahlreiche Informationen zu verschiedenen Weltraumthemen sowie einige Modelle von der Internationalen Raumstation ISS bis zum Forschungslabor Columbus. Bereits in der Steinzeit beschäftigten sich die Menschen mit den Sternen, nach einigen Jahrhunderten, in denen Theorie und Phantasie sich durchmischten, gelang es im 20. Jahrhundert, das Thema wissenschaftlich zu bearbeiten. Der Erfolg war die Landung auf dem Mond, der Betrieb der ISS und vieles mehr. Im kommenden Jahr wird Alexander Gerst wieder zur ISS reisen und während seiner Mission „Horizons“ zeitweise als Kommandant der Raumstation agieren. Darauf wird in der Ausstellung hingearbeitet. Sie ist bei freiem Eintritt am Stadtfestwochenende am Freitag von 9 bis 18 Uhr und am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Die Ausstellung wurde von Stefan Kraut entworfen. Er bietet an dem Stadtfest-Wochenende zwei Termine zur öffentlichen Führung an. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung nicht erforderlich.