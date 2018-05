Das Stadtfest Reutlingen ist eine der größten Veranstaltungen in der Region Neckar-Alb. Im Jahr 2016 kamen rund 90.000 Besucher in die Stadt, um zwei Tage lang das bunte Programm aus Show, Live-Musik und geselliger „Hocketse“ in der Innenstadt zu erleben und zu feiern. Das Stadtfest findet alle zwei Jahre statt und jährt sich im Jahr 2018 zum 21. Mal.

Über 50 Vereine und Gastronomiebetriebe bieten an sieben Stadtfestplätzen eine Vielzahl an internationalen Spezialitäten. Traditionelle Blasmusik, mitreißende lateinamerikanische Klänge, Rock bis hin zu Irish Folk, das Reutlinger Stadtfest hat für jeden Musikgeschmack etwas zu bieten. Durch eine breite mediale Präsenz in Zeitungen, Rundfunk und Regionalfernsehen ist das Reutlinger Stadtfest weit über den Landkreis hinaus bekannt.