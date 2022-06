Beginn: Fr. 19.00 Uhr, Sa 15.00 Uhr, So 10.00 Uhr In 8 überdachten Fachwerklauben werden 50 verschiedene Gaumenspezialitäten sowie 25 div. Pils- und Faßbiersorten geboten. Je 2 Top-Bands am Freitag und Samstag Abend, Unterhaltung, Spielstraße für Kinder und und und... Überzeugen Sie sich selbst, lassen Sie sich mitreissen von dem besonderen Flair.