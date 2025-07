50 Jahre Filderstadt – Herzliche Einladung zum großen Stadtfest vom 12. bis 14. September 2025 auf dem „neuen“ Festplatz an der Seestraße in Sielmingen. Die Stadtverwaltung und die Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Sielminger Vereine laden große und kleine Gäste aus ganz Filderstadt sowie aus nah und fern herzlich zum Mitfeiern ein.

Als Auftakt des Stadtfestes gibt es am Freitag, 12. September, den zentralen Seniorennachmittag von 14:30 bis 17:30 Uhr im Festzelt. Anschließend findet eine große 90er-Party mit den Top-Acts Rednex, Captain Jack, Fun Factory sowie DJ Marlon statt. Einlass ist um 18 Uhr, die Party steigt ab 20 Uhr. Vorverkaufsstellen: Getränke Schweizer Plattenhardt (Mörikestraße 51) und Sielmingen (Mühlwiesenstraße 26), Total Energies Tankstelle (Harthäuser Hauptstraße 52, Harthausen), i-Punkt-Kartenservice (Dr.-Peter-BümleinPlatz 1, Bernhausen), Schweizer Haushalt, Geschenke, Spielwaren (Marktstraße 3, Bonlanden). Wichtig: Kartenzahlung ist nur im i-Punkt-Kartenservice möglich.

Offizieller Start des Stadtfestes ist am Samstag, 13. September, um 16 Uhr. Oberbürgermeister Christoph Traub wird mit dem traditionellen Fassanstich die Veranstaltung eröffnen. Ab 18 Uhr steigt der „Filderstädter-Band“-Abend mit den Flippmanns, RedFox und Halbe He. Karten können an der Abendkasse bar erworben werden. Zuvor findet an der Seestraße von 9 bis 14 Uhr ein Kinderflohmarkt und in der Sporthalle eine Spielstraße statt. Weitere Aktionen sind vom Flughafen Stuttgart und der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in Filderstadt geplant.

Der Sonntag, 14. September, beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst im Festzelt und einem Kindergottesdienst in der Sporthalle. Im Anschluss spielen ab 11 Uhr musiktreibende Vereine und es findet die Preisverleihung des STADTRADELNs 2025 statt. Parallel dazu organisiert die Stadt eine Blaulichtmeile unter dem Motto „Filderstadt sorgt vor!“. Es präsentieren sich Organisationen, Vereine und Behörden rund um das Thema Sicherheit, Gefahrenabwehr und Bevölkerungsschutz. Angekündigt haben sich die Freiwillige Feuerwehr Filderstadt, das Deutsche Rote Kreuz (DRK), die Flughafenfeuerwehr, die DRF Luftrettung, die Landes- und Bundespolizei, das Technische Hilfswerk (THW), die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), der Bundesverband Rettungshunde (BRH) sowie weitere Partner und städtische Ämter und Referate.