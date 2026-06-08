Stadtfest

Silberwarenfabrik Hauptstr. 63, 73540 Heubach

Das Stadtfest wird am Samstag 17 Uhr mit einem Fassanstich eröffnet. Musikalische Unterhaltung mit der Werkkapelle Spiesshofer & Braun und den Sexy Five and the Magic Horns.

Info

Silberwarenfabrik Hauptstr. 63, 73540 Heubach
Stadt & Weinfeste
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