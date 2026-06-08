Hier tanzt der Bär: es mischen sich im geselligen Miteinander volkstümliche Stimmungsmusik und afrikanische Trommelklänge.

Vereine und Organisationen bieten Köstlichkeiten aus verschiedenen Nationen an, darunter beispielsweise der herrliche Marillenschnaps aus der österreichischen Partnerstadt Köflach. Beim Giengener Stadtfest treffen sich Freund*innen aus den Partnerstädten um auf das vergangene Jahr zurückzublicken, um neue Pläne zu schmieden und um miteinander zu feiern.