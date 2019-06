× Erweitern Schwäbisch Hall Schausieden

"Am Kocher Hall, die löblich Stadt, vom Salzbrunn' ihren Ursprung hat."Wie Ausgrabungen und Funde belegen, betrieben die Kelten schon ca. 500 vor Christus eine Saline in Schwäbisch Hall

Die noch heute sprudelnde Salzquelle (Sole) auf dem Haalplatz begründete den früheren Wohlstand Schwäbisch Halls. In den Haalhäusern auf dem Haalplatz wurde durch Sieden das Wasser verdampft, das Salz nahm seine kristalline Form an und wurde so zum "weißen Gold des Mittelalters".Die Salzproduktion endete 1924, doch bis heute wird das immer noch sprudelnde Salzwasser mit seiner heilkräftigenden Wirkung im modernen Solebad genutzt.Der Verein Alt Hall hat es sich unter anderem zur Aufgabe gemacht, diese jahrhundertelange Tradion des Salzsiedens nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Die Siedeknechte veranstalten im Sommer deshalb mehrmals ein Schausieden, bei dem Sie die Tradition des Salzsiedevorgangs vor Ort mit erleben können.