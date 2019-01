Bürgerfest zum Stadtfeiertag

× Erweitern Stadtverwaltung Crailsheim Stadtfeiertag

Der Stadtfeiertag geht auf eine Begebenheit zurück, die sich 1380 zugetragen haben soll.

Durch eine List haben die „Horaffen“ die Belagerer aus Dinkelsbühl, Hall und Rothenburg zum friedlichen Abzug bewogen. Der Sage nach soll die damalige stattliche Bürgermeistersfrau den feindlichen Truppen ihren „blanken Allerwertesten“ über die Stadtmauer zugestreckt haben. Gleichzeitig wurde das aus dem letzten Mehl gebackene Horaffengebäck über die Mauer geworfen. Die Reichsstädter zogen entmutigt ab, da deutlich wurde, dass diese Stadt so schnell nicht ausgehungert werden kann. Crailsheim war gerettet. Noch heute erhalten alle Schüler und Kindergartenkinder der Stadt am Stadtfeiertag kostenlos einen Hefe-Horaffen. Gefeiert wird die Befreiung auch mit einer festlichen Gala. Karten können an den bekannten Vorverkaufsstellen erworben werden. Motto, Programm und der Beginn des Vorverkaufs werden in der Presse bekannt gegeben.