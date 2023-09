Stadtgalerie Heilbronn feiert Geburtstag

Welcome to your party – die Stadtgalerie Heilbronn feiert 15. Geburtstag und ihr feiert mit! Vom 6. bis 14. Oktober wird jeden Tag im Center für Jung und Alt etwas geboten sein.

Am Samstag, 7. Oktober, steigt die große Party. Die Stadtgalerie wird für eine Nacht zum Club, wir feiern auf zwei Ebenen. Main Acts sind Loredana und DJ Teddy O. Tickets sind erhältlich unter stadtgalerie-heilbronn.de. Der Einlass beginnt um 22 Uhr am Haupteingang Fleiner Straße.