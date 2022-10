Stadtgeschichte erleben

Dauerausstellung im Stadtmuseum

Von der ersten urkundlichen Erwähnung im Jahr 777 bis in die Gegenwart führt der Rundgang durch die Geschichte Esslingens in der Dauerausstellung im Stadtmuseum im Gelben Haus.

Zahlreiche historische Originalobjekte ermöglichen einen Blick in die Vergangenheit der Stadt Esslingen am Neckar und das Leben ihrer Bewohner:innen – von der Reichsstadtzeit bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Mittelpunkt stehen Geschichte und Alltag der Reichsstadt mit ihren Handwerken und Zünften. Der Rundgang führt durch die historische Entwicklung von der durch Weinbau geprägten mittelalterlichen Reichsstadt hin zu einer der bedeutendsten Industriestädte Württembergs. Der steinerne Wohnturm aus dem 13. Jahrhundert ist der einzige erhaltene in der Stadt.

Wechselausstellungen zu vielfältigen Themen mit Bezug zur Stadtgeschichte ergänzen die Präsentation.

Öffentliche Führungen durch die Dauerausstellung (Turnusführung): An jedem 3. Sonntag im Monat jeweils um 16:00 Uhr (Teilnahme kostenlos, nur Eintritt in das Museum)

Karfreitag, 24.12., 25.12., 31.12. geschlossen,

Ostern und Pfingstmontag 11-18 Uhr geöffnet,

Neujahr und 06.01. von 14-18 Uhr geöffnet