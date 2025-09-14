Stadtgeschichte erleben

Am Samstag, 4. Oktober 2025, findet ein geführter Rundgang durch die historische Altstadt von Künzelsau statt.
Im Rahmen der regelmäßigen Stadtführungen, die an jedem ersten Samstag im Monat angeboten werden, steht die bewegte Geschichte der Stadt im Mittelpunkt – insbesondere die Epoche der Ganerben. Ergänzt wird der historische Blick durch Informationen zu aktuellen Entwicklungen und Veränderungen im Stadtbild.
Treffpunkt für die Führung ist um 11 Uhr an der Balustradenseite des Alten Rathauses.
Eine Anmeldung ist erforderlich bis spätestens Donnerstag, 02. Oktober 2025, um 13 Uhr – entweder per E-Mail an stadtmuseum@kuenzelsau.de oder telefonisch unter 07940 129-120.
Weitere Stadtführungen finden statt am:
Samstag, 8. November 2025 – wegen des Feiertages Allerheiligen am
1. November, ausnahmsweise am zweiten Samstag des Monats. Samstag, 6. Dezember 2025