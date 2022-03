Lernen Sie Ludwigsburg immer wieder neu kennen! Experten stellen in der monatlichen Vortragsreihe „Stadtgeschichten“ besondere Orte, Arbeitsfelder und Institutionen vor.

In den „Stadtgeschichten“ am 13. April um 18 Uhr geht es um die legendäre Ludwigsburger Brenz Band! Die Brenz Band gibt es bereits seit 1977. Viele ihrer Mitglieder sind Menschen mit Behinderungen. Gegründet wurde sie von Horst Tögel in einer Schule für geistig behinderte Menschen in der Brenz-Straße in Ludwigsburg. Am Anfang spielte die Band in der Fußgängerzone, doch in den Jahren danach folgten Auftritte auf der ganzen Welt: Frankreich, Schweiz, Libanon, Ecuador oder China. Im Jahr 2006 wurde der Band die Auszeichnung „Künstler für den Frieden“ der UNESCO verliehen.

Eine Anmeldung ist bis zum 12. April unter museum@ludwigsburg.de erbeten.

