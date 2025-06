Stadtgeschichten mit Musik - Der Stadtpfeifer von Aalen

Der Aalener Stadtpfeifer Hannß Heinrich Schmidt führt durch die Altstadtgassen und beschreibt seinen Arbeitsalltag als Stadtpfeifer und Turmwächter mit dazu passenden Musik- und Gesangsstücken. Er besucht unter anderem Dienstmägde, den jungen Schubart in seinem Lieblingslokal, die Lateinschule, den Tuchmacher Otto Schwarz und die unsichtbare Stadtmauer. Er geht zu einem Kirchweihtanz, zu den Färbern und Gerbern, den Beindrehern, zu Ackerbürgern und zum Abschluss zur Thurn und Taxis‘sche Poststation.

