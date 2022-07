Stadtgeschichten on Tour: Feuerwehr Ludwigsburg

Lernen Sie Ludwigsburg immer wieder neu kennen! Expertinnen und Experten stellen in der monatlichen Vortragsreihe „Stadtgeschichten“ besondere Orte, Arbeitsfelder und Institutionen vor.

In den Stadtgeschichten am 10. August führt der Erste stellvertretende Kommandant und Leitende Hauptbrandmeister Hans-Peter Peifer durch die Feuerwache Ludwigsburg. Sie ist so ausgestattet, dass sie innerhalb kürzester Zeit jeden Einsatzort erreichen. Die Feuerwehr löscht nicht nur Brände, sondern leistet auch Hilfe bei Unfällen, Naturkatastrophen und vielerlei Notfällen. Mehr als 1.000 Einsätze im Jahr schützen die Bevölkerung und retten Leben.

Eine Anmeldung unter museum@ludwigsburg.de ist erbeten.