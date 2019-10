Neun Reutlinger Kirchengemeinden laden am Sonntag, den 10. November wieder zu einem besonderen Gottesdienst in der Stadthalle ein. Nachdem im letzten Reutlinger Stadthallen Gottesdienst am 24. März Matthias C. Wolff, Pastor einer der größten Gemeinden Deutschlands aus Hamburg, zu Gast war, liegt der Schwerpunkt dieses Mal auf der Musik.

Albert Frey (www.albert-frey.de) und seine Band werden den Gottesdienst mitgestalten. Er ist mittlerweile nicht nur in der christlichen Szene bekannt als außergewöhnlicher Musiker mit Tiefgang. Seine Texte spiegeln die ganze Bandbreite von Glauben und Leben wider.

Aber nicht nur die erwachsenen Besucher des Stadthallen Gottesdienstes kommen auf ihre Kosten, auch die Kinder erwartet beim parallel stattfindenden Kinderfest ein richtiger Leckerbissen: Mike Müllerbauer (www.muellerbauer.de) ist zu Gast und sorgt mit seinen Mitmach-Liedern für jede Menge gute Laune. Er begeistert durch seine lebensfrohe und mitreißende Art in seinen Familien-Mitmachkonzerten alle Altersgruppen.

Das Foyer öffnet um 10 Uhr. Im Anschluss gibt es in der bewirteten Stadthalle wie immer bei Kaffee, Getränken und Snacks ausreichend Gelegenheit für geselligen Austausch und gute Gespräche.