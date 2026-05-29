Die Stadtkapelle Lauffen lädt zu „Stadtkapelle & Friends“ ein. Ein sommerliches Open-Air Konzert mit StartUps und Musikschul-Ensembles im Musikerheim-Hof. Freier Eintritt, Bewirtung und abwechslungsreiche Blasmusik für alle Generationen.

Ein Sommerabend voller Musik, Gemeinschaft und guter Stimmung erwartet die Besucher bei „Stadtkapelle & Friends“ im Hof des Musikerheims in Lauffen am Neckar. Die Stadtkapelle Lauffen präsentiert gemeinsam mit ihren musikalischen Gästen – den StartUps sowie verschiedenen Ensembles der Musikschule – ein abwechslungsreiches Open-Air-Konzert.

Das Besondere an diesem Abend ist die Mischung aus traditioneller Blasmusik, modernen Arrangements und jungen Nachwuchsensembles. Dadurch entsteht ein lebendiges Konzertprogramm, das sowohl langjährige Musikliebhaber als auch neue Besucher anspricht. Die lockere Atmosphäre im Innenhof des Musikerheims macht das Event zu einem idealen Treffpunkt für Familien, Freunde und alle, die einen entspannten Sommerabend mit Live-Musik genießen möchten.

Neben dem musikalischen Programm sorgt die Stadtkapelle für Bewirtung mit Snacks und Getränken direkt vor Ort. So kann der Abend gemütlich bei einem Glas Wein oder einer kleinen Stärkung ausklingen. Der Eintritt ist frei – Spenden zur Unterstützung der musikalischen Arbeit sind willkommen.

Ein echtes Highlight für Einheimische und Gäste, das Musik, Vereinsleben und Sommerfeeling perfekt verbindet.