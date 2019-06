Was haben irische Stepptänzer, ein Alphorn und eine mächtige Burg in den Rhône-Alpes gemeinsam? Sie alle begleiten die Stadtkapelle Herrenberg auf eine musikalische Reise. Eine Reise mit schönen und beeindruckenden Melodien aus sowie über unseren Kontinent: Europa. So lässt das Herrenberger Orchester unter anderem den feurigen Paso Doble „Don Victor“ erklingen, lässt Ihre Füße bei Bill Whelans wilder Musik zur irischen Stepptanzshow „Riverdance“ wippen und nimmt Sie mit auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle im Sissi-Musical „Elisabeth“. Freuen Sie sich auf eine genussvolle Expedition durch das Abendland, ganz ohne den üblichen Reisestress. Ohrenschmaus garantiert!

Veranstaltungsort bei gutem Wetter: Marktplatz, 71083 Herrenberg

Veranstaltungsort bei schlechtem Wetter: Stadthalle, Seestraße 29, 71083 Herrenberg

Wetterhotline: 07032 / 924160 (am Veranstaltungstag ab 12 Uhr erreichbar)

Ermäßigte Karten gelten für Schüler, Studenten, Behinderte (über 50%), Bufdis und Inhaber der Bafa-Juleica-CARD gegen Vorlage eines Ausweises beim Einlass.