Stadtkapelle Kirchheim: Concerto der Stadtkapelle mit Andreas Martin "Hans" Hofmeir

Beim regelmäßig stattfindenden „Concerto“ präsentiert die Stadtkapelle Kirchheim anspruchsvolle, hochwertige symphonische Blasmusik auf höchstem Niveau mit aktuellen Werken, Neukompositionen und Bearbeitungen klassischer Werke. In diesem Jahr wird gemeinsam mit Andreas Martin „Hans“ Hofmeir konzertiert.

Im Vordergrund der musikalischen Arbeit der Stadtkapelle Kirchheim steht die sinfonische Blasmusik. Hierbei wird das Ziel verfolgt, dem Publikum eine interessante Werkauswahl mit Zukunftscharakter anzubieten. Die Stadtkapelle Kirchheim unter Teck arbeitet sich kontinuierlich an die Spitze der Vereinsblasorchester in Deutschland und hat diesen Status 2016 anlässlich des internationalen Wettbewerbs ‚Flicorno d’Oro‘ in Riva del Garda (Italien) mit einem zweiten Platz in der Höchststufe und als bester deutscher Teilnehmer im Wettbewerb eindrucksvoll belegt.

Geleitet wird die Stadtkapelle Kirchheim von Stadtmusikdirektor Marc Lange. Marc Lange begann seine musikalische Laufbahn in Heilbronn. Er absolvierte sein Studium an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg in Hauptfach Musik. Nach dem Hochschulabschluss schloss er an der Musikhochschule Basel bei Herrn Prof. Felix Hauswirth sein Kapellmeisterstudium im Fach Dirigieren mit Auszeichnung ab. Seit 2006 lehrt er als Dozent an der Akademie in Staufen im Fach Dirigieren und ist aktuell als Gastdirigent und Dozent und im Rahmen von Dirigierkursen bei Orchestern in In- und Ausland tätig. Seit April 2012 ist Marc Lange als musikalischer Leiter für die künstlerische Gesamtleitung der Stadtkapelle Kirchheim/Teck tätig und bekam für seine herausragenden Leistungen im Jahr 2016 den Titel Stadtmusikdirektor verliehen.

Andreas Martin Hofmeir, einer der besten und vielseitigsten Instrumentalisten der Gegenwart, ist ein Grenzgänger zwischen verschiedenen Genres: Er ist Professor am Mozarteum Salzburg, war Gründungsmitglied und Tubist der bayerischen Kult-Band LaBrassBanda und erhielt sowohl als Kabarettist als auch als klassischer Tubist zahlreiche Auszeichnungen. Er ist Autor und Showmaster, gefragter Solist und Kammermusiker und gibt weltweit Meisterkurse und Workshops.