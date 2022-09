Mitte Oktober bereiten sich die rund 60 Mitglieder der Stadtkapelle Tailfingen unter der Leitung von Alain Wozniak auf dem Schloss auf ihren Auftritt im Rahmen der Albstädter Literaturtage 2022 vor.

Das Programm lehnt sich dabei ganz an das diesjährige Motto „Zu(m) Wort kommen“ an. Den Auftakt des Konzerts macht die Vertonung der satirischen Novelle „Candide oder der Optimismus“ des französischen Philosophen Voltaire, genauer gesagt die Overture der Candide von Leonard Bernstein. Für „The Wind in the Willows“, den Wind in den Weiden von Johan de Meij, diente der gleichnamige Kinderromanklassiker von Kenneth Graham als Vorlage. Ebenfalls zu hören sein werden „An American in Paris“ von George Gershwin, arrangiert von Franco Cessarini, das 1951 als Vorlage für Minnellis Spielfilmklassiker „Ein Amerikaner in Paris“ diente, und „The Glenmasan Manuscripts“ von Marc Jeanbourquin. Das historisches schottisches Manuskript aus dem 15. Jahrhundert beinhaltet keltischen Sagen, Jeanbourquin ruft in seiner Komposition Stimmungen hervor und beschreibt Landschaften und legendäre Helden, die schließlich in einem spektakuläre Finale des Stücks enden. Das letzte Werk ist eine Hommage an James Joyce - „Finnegan´s Wake“ komponiert von Archibald J. Potter und arrangiert durch Michael Kummer beschreibt den gleichnamigen Roman des irischen Autors.