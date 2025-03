TSG Stadtlauf Am Sonntag, 13.04.2025, findet zum 32x der traditionelle Stadtlauf der TSG Wiesloch statt.

Der Startschuss über die 10 Kilometer erfolgt um 10 Uhr in der Parkstraße und auch in diesem Jahr gibt es wieder einen 5 km Lauf der zeitgleich mit dem 10 km Start in der Waldstraße startet.

Die beiden Läufe führen auch 2025 wieder durch die Wieslochs Innenstadt und Fußgängerzone. Bestehen bleibt natürlich auch der schöne Charakter eines echten „Volkslaufs“ beim erwarteten bunt gemischten Teilnehmerfeld dieser Großveranstaltung.

Frauen und Männer unterschiedlichen Alters bewältigen die anspruchsvolle Strecke und das "Dabeisein" steht hierbei meist im Vordergrund.

Die Bambini- und Schüler/innenläufe werden auch diesmal nicht fehlen. Los geht es je nach Alter ab 13.00 Uhr.

Über 100 Helfer aus allen Abteilungen des Vereins sind gerüstet, damit der Stadtlauf ein tolles Erlebnis für Klein und Groß wird.

Die TSG Wiesloch lädt alle Sportinteressierte sehr herzlich ein und freut sich auf viele Mitläufer und Mitläuferinnen.

Auch diesmal sind wieder Gruppen- und Firmenmeldungen möglich.

Informationen Rund im den Stadtlauf und zur Strecke finden Ihr unter: https://www.tsg-wiesloch.org/stadtlauf/ und anmelden kann man sich ab sofort unter: https://runtix.com/sts/10021/2924