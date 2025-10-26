Stadtmarkt

bis

Stadtpark Schorndorf Schorndorf

Der verkaufsoffene Sonntag im Herbst bietet jede Menge Programm, Interessantes, Spaßiges, Besonderes und Leckeres. Über 100 Marktstände kommen in die Innenstadt und bieten Lebensmittel, Handwerk und vieles mehr an. Der Bücherflohmarkt ist jedes Jahr ein Höhepunkt für viele Besuchende aus der ganzen Region. Der Insidertipp und Anlaufpunkt für viele Familien ist der Kinderflohmarkt, der für und von Kindern organisiert wird, und der Erwachsenenflohmarkt, welche ebenfalls beide beim Stadtmarkt stattfinden.

Stadtpark Schorndorf Schorndorf
