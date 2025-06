Stadtmeisterschaft Lauda-Königshofen 2025

Am 11. und 12. Juli 2025 findet im traditionsreichen Tauberstadion die diesjährige Stadtmeisterschaft im Fußball statt. Insgesamt acht Mannschaften treten in zwei Gruppen gegeneinander an und kämpfen um den begehrten Titel des Stadtmeisters.

Die Gruppenphase beginnt am Freitagabend von 17:00 bis 21:00 Uhr. Dabei wird der Grundstein für ein spannendes Turnierwochenende gelegt. Am Samstag geht es ab 10:00 Uhr weiter mit den verbleibenden Gruppenspielen, gefolgt von den Finalspielen am Nachmittag. Der Turnierbetrieb endet gegen 19:30 Uhr.

Im Anschluss läd der FV Lauda alle Besucher und Teilnehmer herzlich zum gemütlichen Barbetrieb ein, um das Turnier bei kühlen Getränken und geselligem Beisammensein ausklingen zu lassen.

Für das leibliche Wohl ist an beiden Tagen bestens gesorgt.