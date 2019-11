Stadtnomaden

Für Christina ist New York nicht nur Geburts-, son-dern auch Sehnsuchtsort. Das Angebot, dort als dpa-Korrespondentin zu arbeiten, nimmt sie sofort an. Ihr Partner Felix, ebenfalls Journalist und bisher nur einmal umgezogen, kommt mit. Ihre Tochter Emma wird in New York geboren. Doch kurz darauf erwischt sie die Brutalität des New Yorker Mietmarktes: Gleich zweimal innerhalb eines Jahres landen sie mitsamt Emma auf der Straße. Wie sollen sie eine neue Wohnung finden – und wo sollen sie überhaupt anfangen zu suchen? Aus dieser Notlage entsteht eine Reiseidee: Jeden Monat umziehen, in eine neue Wohnung, in ein neues Viertel New Yorks – ein Jahr lang. Lernen Sie mehr über die inspirierende Geschichte einer Familie, die in der Großstadt immer wieder den Aufbruch wagt und das Wohnen neu erfindet.Christina Horsten ist New York-Korrespondentin der Deutschen Pres-se-Agentur (dpa), Felix Zeltner Journalist und Mitgründer der New Yor-ker Firma Work Awesome. Gemeinsam haben sie über ihre Erfahrungen ein Buch geschrieben.