Stadtpilgern Ditzingen: Drei Kirchen - eine Ausstellung

Ausstellung „Oh Gott, diese Frauen“ (23.03. – 13.04.2025) in St. Maria

Rahmenprogramm Stadtpilgern

Die Ditzinger Kirchen wurden starken Frauen geweiht. So war die Konstanzer Kirche vor der Reformation eine Marienkirche, die Speyrer Kirche eine Margarethenkirche und die heutige kath. Kirche ist Maria, der Königin des heiligen Rosenkranzes geweiht. Wir wollen an diesem Nachmittag den Bogen spannen von den starken heiligen Frauen der Kirchen zur Wanderausstellung „Oh Gott, diese Frauen“, eine Ausstellung von Frauenportraits in der Bibel in den Gemeinderäumen von St. Maria.

Wir starten mit einem Impuls am Fuße der Konstanzer Kirche, wandern dann über den Friedhof (Speyrer Kirche) zur Glems und kommen in der Kirche St. Maria an. Schauen wir einmal auf die wunderbaren Fenster, die bei längerer Betrachtung an die Erschaffung des Lichts erinnern.

Anschließend sind wir in den Räumen der Ausstellung und „erwandern“ uns die Geschichten der Frauen der Bibel. Eine Pause mit Kaffee/Tee und Gebäck (5 €) ist vorgesehen.

Zum Abschluss sind wir in der Konstanzer Kirche, innen Freskenmalerei und wunderschöne Bilder an der Empore.

Bitte anmelden: ausstellung-kirche.ditzingen@web.de