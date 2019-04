Stadtradeln 2019 Heilbronn

Unter dem Motto „Keine Gnade für die Wade“ nimmt die Stadt Heilbronn ab Samstag, 6. Juli, zum siebten Mal an der bundesweiten Aktion „Stadtradeln“ teil. Bis zum 27. Juli sind dann alle Heilbronnerinnen und Heilbronner – sowie diejenigen, die in Heilbronn arbeiten, studieren oder eine Schule besuchen – aufgerufen, kräftig in die Pedale zu treten.

Das Motto verrät zugleich das Ziel der diesjährigen Aktion: Die Rekorde aus dem Vorjahr sollen gebrochen werden. Im Jahr 2018 erradelten in Heilbronn rund 500 Bürgerinnen und Bürger in 45 Teams insgesamt knapp 91 000 Kilometer.