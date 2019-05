× Erweitern Stuttgart soll zum Kirchentag Fahrradstadt werden

Auftaktradeln am 04.07.2019 um 17.30 Uhr, Rathausplatz Waiblingen.

Abschlussradeln am 24.07. um 17.30 Uhr, Rathausplatz Waiblingen.

Stadtradeln - Radeln für ein gutes Klima.

Stadtradeln 2019 - Waiblingen ist zum zehnten Mal dabei!

Bereits zum zehnten Mal beteiligt sich die Stadt Waiblingen von 4. Juli bis 24. Juli 2019 an der bundesweiten Kampagne "Stadtradeln". STADTRADELN ist eine Kampagne des Klima-Bündnis, die dieses Jahr zum zwölften Mal stattfindet.



Teilnehmen können alle, die Lust aufs Radeln haben. Wer mitradelt, engagiert sich nicht nur für die Umwelt und für sein Wohlbefinden, sondern hat die Chance auf hochwertige Preise.

Weitere Informationen

www.waiblingen.de/Stadtradeln

www.stadtradeln.de/waiblingen/

Allgemeine Informationen zum Stadtradeln gibt's unter www.stadtradeln.de

Stadtradeln ist die vom Klimabündnis entwickelte Kampagne zur europäischen Mobilitätswoche. Die Aktion dient der Förderung des Null-Emissions-Fahrzeugs Fahrrad im Stadtverkehr. Beruflich und privat sollen möglichst viele Kilometer geradelt werden.

Fahrradfahren ist aktiver Klimaschutz, so vermeidet jeder gefahrene Kilometer 144 gr. CO 2 . Natürlich ist Rad fahren auch gesund – es stärkt den Kreislauf und Muskulatur, baut Stress und Kalorien ab und macht in der Regel viel Spaß. Die Aktion wird vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung gefördert.

Das Klimabündnis ermittelt zum Abschluss nicht nur die fahrradaktivste Kommune mit den meisten Kilometern und den meisten Kilometern pro Teilnehmer, sondern auch jene mit dem fahrradaktivsten Kommunalparlament und den besten Stadtradel-Star.

Haben Sie noch Fragen? Tel: 5001-3260, E-Mail: umwelt@waiblingen.de.