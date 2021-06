Stadtradeln 2021

× Erweitern Stuttgart soll zum Kirchentag Fahrradstadt werden

Die Stadt Waiblingen nimmt dieses Jahr von 13. Juni bis 3. Juli 2021 bereits zum zwölften Mal an der bundesweiten Kampagne "Stadtradeln" teil.

Auch in diesem Jahr unterstützt die Initiative RadKULTUR des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg wieder Kommunen in Baden-Württemberg bei der Teilnahme.

Stadtradeln ist die vom Klimabündnis entwickelte Kampagne zur europäischen Mobilitätswoche. Die Aktion dient der Förderung des Null-Emissions-Fahrzeugs Fahrrad im Stadtverkehr. Beruflich und privat sollen möglichst viele Kilometer geradelt werden.