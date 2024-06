Stadtradeln 2024 - Radlerfest

Das alljährliche Radlerfest findet im Rahmen des Stadtradelns 2024 von 10 bis 16 Uhr am Götzenturm statt.

Als kostenloser Service für Radfahrende sind unter anderem eine Radcheck-Station, eine Fahrradwaschgarage, die mobile Touristinformation der HMG sowie der ADFC Heilbronn mit einer Codieraktion vor Ort.

Vom 21. Juni bis 11. Juli tritt Heilbronn bei der Mitmach-Aktion „STADTRADELN“ wieder kräftig in die Pedale. Alle Heilbronnerinnen und Heilbronner sowie alle, die in Heilbronn arbeiten, studieren oder zur Schule gehen, sind unter dem Motto „Beweg was. Fahr Rad.“ eingeladen, kräftig in die Pedale zu treten und gemeinsam möglichst viele Kilometer für Heilbronn zu erradeln.