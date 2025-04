STADTRADELN 2025 in Schwäbisch Gmünd

Schwäbisch Gmünd radelt wieder fürs Klima!

Vom 19. Mai bis 08. Juni beteiligt sich Schwäbisch Gmünd am bundesweiten STADTRADELN. Ziel ist es, in 21 Tagen möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Alle Menschen in Schwäbisch Gmünd – egal ob allein oder im Team – können mitmachen und Kilometer sammeln. Die Teilnahme ist kostenlos.

In diesem Jahr feiern wir außerdem ein besonderes Jubiläum: Schwäbisch Gmünd ist seit 25 Jahren Mitglied im Klima-Bündnis – ein starkes Zeichen für langfristiges Engagement im kommunalen Klimaschutz.